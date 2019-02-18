EFL оштрафовала "Лидс" на 200 тысяч фунтов за шпионаж в отношении "Дерби Каунти"

Английская футбольная лига подвергла "Лидс" штрафу в 200 тысяч фунтов за шпионаж главного тренера команды Марсело Бьельсы в отношении "Дерби Каунти", информирует Sky Sports.

11 января, перед матчем "Лидс" - "Дерби Каунти", полиция задержала подозрительного человека рядом с базой "Каунти". В ходе расследования оказалось, что это был шпион, специально подосланный Бьельсой для того, чтобы добыть как можно больше сведений о сопернике. Позже аргентинский специалист признался в совершенном поступке и принес извинения.

После 32 туров Чемпионшипа "Лидс" набрал 61 очко. Команда с "Элланд Роуд" идет на третьем месте в турнирной таблице. "Дерби Каунти" находится на седьмой строчке с 51 набранным баллом.

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