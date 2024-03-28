Джонсон: «Я бы хотел видеть Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон прокомментировал слухи о возможном назначении Хаби Алонсо, который руководит «Байером», на пост главного тренера красных.

«Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту тренера «Ливерпуля», но время в футболе решает все, и, кто бы ни пришел после Юргена Клоппа, он не будет обделен вниманием», — приводит слова Джонсона Liverpool Echo.

Ранее 56-летний Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

После 28 туров АПЛ мерсисайдцы идут вторыми, набрав 64 очка. 31 марта красные сыграют с «Брайтоном». Начало — в 16.00 мск.