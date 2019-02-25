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Джон Терри: "Интересно посмотреть, сыграет ли Аррисабалага в следующем матче"

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Бывший капитан "Челси" Джон Терри прокомментировал скандальный эпизод в финальном матче Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4).

 
24 февраля. Лондон. &quot;Челси&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot; - 0:0 д.в., пенальти - 3:4. Вратарь &quot;синих&quot; Кепа отказался уходить с поля.Хронология самого дикого эпизода сезона: Кепа отказался заменяться и довел Сарри до истерики

На 119-й минуте вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага получил повреждение. Тренер Маурицио Сарри начал готовить замену, но голкипер отказался покидать поле, показав, что готов играть дальше. Специалист был в ярости и даже хотел уйти в подтрибунное помещение до начала серии послематчевых пенальти.

- Будет интересно посмотреть, сыграет ли Кепа в следующем матче, - цитирует Sky Терри. - Если бы я был в раздевалке, то ждал бы, что тренер войдет и сразу все прояснит.

 

Челси - Манчестер Сити

 

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