Джон Терри: "Интересно посмотреть, сыграет ли Аррисабалага в следующем матче"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри прокомментировал скандальный эпизод в финальном матче Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4).

На 119-й минуте вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага получил повреждение. Тренер Маурицио Сарри начал готовить замену, но голкипер отказался покидать поле, показав, что готов играть дальше. Специалист был в ярости и даже хотел уйти в подтрибунное помещение до начала серии послематчевых пенальти.

- Будет интересно посмотреть, сыграет ли Кепа в следующем матче, - цитирует Sky Терри. - Если бы я был в раздевалке, то ждал бы, что тренер войдет и сразу все прояснит.