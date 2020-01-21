Джо Гомес: «Трудно оценить, насколько велико влияние ван Дейка на «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес поделился мнением об игре его партнера по обороне, Виргила ван Дейка.

В минувшие выходные команда Юргена Клоппа обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии, на счету ван Дейка — один из забитых мячей.

— Очень рад за Виргила! Все знают, как я радуюсь, когда он забивает. Здорово, когда-то, что мы отрабатываем на тренировках, потом получается реализовать и в матчах, — сказал Гомес в интервью пресс-службе «Ливерпуля». — Трудно оценить, насколько велико влияние ван Дейка на команду. Он — доминатор, как на поле, так и по характеру. Ван Дейк — особенный игрок, нам повезло, что он у нас есть, он мне как старший брат. Виргил — отличный игрок и прекрасная личность.

В следующем, 24-м туре, «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».