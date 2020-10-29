Джейми Варди: «Один раз почувствовав вкус игры в еврокубках, не хочется останавливаться»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем отношении к еврокубкам в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЕК.

— Один раз почувствовав вкус игры на европейском уровне, хочется большего, — приводит пресс-служба «лис» слова Варди. — Хочется делать это снова и снова, не хочется останавливаться. Лига Европы — серьезное соревнование для нашей команды и шанс набраться опыта.

«Once you get the taste of playing on the European stage, you just want more. It's as simple as that. You want to do it again and again. The Europa League, that's a huge competition and a great experience for us.» — @vardy7 ?



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Матч АЕК — «Лестер» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 20.55 (мск).