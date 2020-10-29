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Джейми Варди: «Один раз почувствовав вкус игры в еврокубках, не хочется останавливаться»

15:38
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем отношении к еврокубкам в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЕК.

— Один раз почувствовав вкус игры на европейском уровне, хочется большего, — приводит пресс-служба «лис» слова Варди. — Хочется делать это снова и снова, не хочется останавливаться. Лига Европы — серьезное соревнование для нашей команды и шанс набраться опыта.

Матч АЕК — «Лестер» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 20.55 (мск).

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