Алиссон: «Челси» хорошо играл, но мы заслужили победу в Кубке Англии»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал победу в финале Кубка Англии над «Челси» (0:0, 6:5 пен.).

«Мы продемонстрировали такую хорошую игру. Жаль, что нам не удалось забить. Это была настоящая борьба, нам удалось сыграть на ноль, а затем ребята прекрасно справились с серией пенальти. Я и Менди совершали потрясающие сейвы. Я не смог бы совершать такие спасения без помощи команды, они хорошо работают и облегчают мне задачу.

Спасение в серии пенальти? Это было хорошо, да? Все тренеры вратарей помогают мне с решениями. «Челси» действительно хорошо играл, но мы заслужили эту победу. Можно сказать, что я сделал сейв только потому, что мы заслужили этот результат. Это придаст нам больше уверенности в АПЛ, а также в финале Лиги чемпионов. Сейчас фантастический момент, нам просто нужно наслаждаться», — приводит слова Алиссона BBC Sport.

В финале этого года команда Юргена Клоппа переиграла «Челси» по пенальти со счетом 6:5. Решающий удар реализовал защитник Константинос Цимикас.