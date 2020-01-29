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Джек Грилиш: «Я люблю ездить на «Уэмбли»

02:21
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги.

— Это показывает, что у команды есть характер, — приводит слова хавбека BBC. — Перед Рождеством мы оказались в затруднительном положении — не могли сделать четыре точных паса подряд, не говоря уже о победе, но новый год отлично начали. Это грандиозно.

Я люблю ездить на «Уэмбли». Мы с нетерпением ждем этого. В первом матче оказались под большим давлением, но сегодня были великолепны.

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