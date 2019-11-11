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Джака может перейти в «Милан»

16:39
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«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на телеканал RSI.

По сведениям источника, 27-летний швейцарец в одном шаге от перехода в итальянский клуб.

Джака испортил отношения с болельщиками «Арсенала», вступив с ними в перепалку во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). После этого инцидента швейцарец был лишен капитанской повязки, а также пропустил четыре матча.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он сделал один результативный пас.

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