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Два топ-клуба АПЛ сделали предложения по форварду «Лилля» Осимену

14:07
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Два топ-клуба чемпионата Англии сделали предложения по нападающему «Лилля» Виктору Осимену, сообщает Sky Sports.

Источник не называет сами клубы и суммы, которые они предложили. Известно, что «Лилль» требует за 21-летнего нигерийца сумму около 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что Осименом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.

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