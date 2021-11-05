Два клуба АПЛ интересуются российским вратарем «Буде-Глимта» Хайкиным

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин привлек интерес двух клубов АПЛ, сообщает Football Insider.

По информации источника, скауты «Уотфорда» и «Норвича» посетили игру 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Ромой» (2:2), на которой просматривали 26-летнего голкипера. Сообщается, что вратарем также интересуется ряд клубов из чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

Ранее Хайкин впервые в карьере был вызван в сборную России, футболист получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 600 тысяч евро.