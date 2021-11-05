Эдди Хау станет главным тренером «Ньюкасла»

Новым главным тренером «Ньюкасла» станет Эдди Хау, сообщает ряд источников. В частности, об этом пишут Sky Sports и итальянский журналист Фабрицо Романо.

По данным Романо, «Ньюкасл» обратился к Хау после того, как неудачно завершились переговоры с Паулу Фонсекой и Унаи Эмери. Sky Sports указывает, что специалист согласовал контракт на два с половиной года.

Ранее пост главного тренера «Ньюкасла» покинул Стив Брюс. Команда занимает 19-е место в АПЛ, набрав всего четыре очка в десяти матчах.

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

43-летний Эдди Хау с 2008 по 2020 год с перерывом на один сезон в «Бернли» тренировал «Борнмут».