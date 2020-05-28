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Новости   //    Футбол   //    Англия

Два игрока «Фулхэма» заразились коронавирусом

14:30
Чемпионат Англии.
Чемпионат Англии.
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Два футболиста «Фулхэма» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб не раскрывает личность игроков. Указано, что они были помещены на самоизоляцию. Как информирует Sky Sports, в результате последней серии тестов коронавирус был выявлен у трех игроков английской футбольной лиги.

Все турниры в Англии были прерваны из-за пандемии. Дата их возобновления пока не определена.

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