Два игрока «Фулхэма» заразились коронавирусом

Два футболиста «Фулхэма» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020

Клуб не раскрывает личность игроков. Указано, что они были помещены на самоизоляцию. Как информирует Sky Sports, в результате последней серии тестов коронавирус был выявлен у трех игроков английской футбольной лиги.

Все турниры в Англии были прерваны из-за пандемии. Дата их возобновления пока не определена.