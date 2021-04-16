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Два игрока «Челси» не сыграют в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити»

19:34
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель 16 апреля на пресс-конференции сообщил о потерях команды накануне полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Начну с хороших новостей. Врачи дали зеленый свет на выход Канте на футбольное поле. С другой стороны, мы не сможем рассчитывать на Матео Ковачича и Андреаса Кристенсена из-за травм, хотя они и чувствуют себя лучше», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт клуба.

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 17 апреля на «Уэмбли». Начало — в 19.30 (мск).

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