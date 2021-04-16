Два игрока «Челси» не сыграют в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель 16 апреля на пресс-конференции сообщил о потерях команды накануне полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».
«Начну с хороших новостей. Врачи дали зеленый свет на выход Канте на футбольное поле. С другой стороны, мы не сможем рассчитывать на Матео Ковачича и Андреаса Кристенсена из-за травм, хотя они и чувствуют себя лучше», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт клуба.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 17 апреля на «Уэмбли». Начало — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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