Тухель уверен, что «Челси» находится в идеальном положении перед матчем с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».
«Сейчас хороший момент, чтобы сыграть с «Манчестер Сити» и Пепом. Для меня они, наряду с мюнхенской «Баварией», являются эталоном в Европе. Если нам удастся их победить, это будет огромным стимулом. Если нет, придется принять это, принять как испытание и возможность расти, потому что нам предстоит кое-какая борьба. Речь идет не только о Кубке Англии, но и о борьбе в топ-4 и в Лиге Чемпионов.
Если у тебя хорошие результаты, если у тебя хорошая динамика, если тебе удается выйти в полуфинал, то в плане атмосферы, отношения и поведения в раздевалке у нас сейчас хороший момент", — цитирует Тухеля официальный сайт клуба 16 апреля.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 17 апреля на «Уэмбли». Начало — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/04/16/tuchel--it-s-a-good-moment-to-play-city
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