Тухель уверен, что «Челси» находится в идеальном положении перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Сейчас хороший момент, чтобы сыграть с «Манчестер Сити» и Пепом. Для меня они, наряду с мюнхенской «Баварией», являются эталоном в Европе. Если нам удастся их победить, это будет огромным стимулом. Если нет, придется принять это, принять как испытание и возможность расти, потому что нам предстоит кое-какая борьба. Речь идет не только о Кубке Англии, но и о борьбе в топ-4 и в Лиге Чемпионов.

Если у тебя хорошие результаты, если у тебя хорошая динамика, если тебе удается выйти в полуфинал, то в плане атмосферы, отношения и поведения в раздевалке у нас сейчас хороший момент", — цитирует Тухеля официальный сайт клуба 16 апреля.

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 17 апреля на «Уэмбли». Начало — в 19.30 (мск).