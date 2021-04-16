Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фирмину рассказал о проблемах с формой в нынешнем сезоне

14:58
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину рассказал о проблемах с игровой формой, с которыми столкнулся в сезоне-2020/21.

«Этот сезон тяжелый для меня, однако у меня нет недостатка в мотивации. Я знаю, что сейчас нахожусь не в лучшей форме по сравнению с последними годами. Я всегда хочу помогать с голами и передачами, но в последнее время у меня не получается. Я не сдаюсь и пытаюсь сделать свою команду лучше, а также расти самостоятельно», — приводит Goal слова Фирмину.

В сезоне-2020/21 Фирмину провел 41 матч за «Ливерпуль», на его счету 6 голов и 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/firmino-form-difficult-six-goal-season-liverpool/119jce5g1wcpl15gi67hxl3q5t

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд