Фирмину рассказал о проблемах с формой в нынешнем сезоне
Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину рассказал о проблемах с игровой формой, с которыми столкнулся в сезоне-2020/21.
«Этот сезон тяжелый для меня, однако у меня нет недостатка в мотивации. Я знаю, что сейчас нахожусь не в лучшей форме по сравнению с последними годами. Я всегда хочу помогать с голами и передачами, но в последнее время у меня не получается. Я не сдаюсь и пытаюсь сделать свою команду лучше, а также расти самостоятельно», — приводит Goal слова Фирмину.
В сезоне-2020/21 Фирмину провел 41 матч за «Ливерпуль», на его счету 6 голов и 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/firmino-form-difficult-six-goal-season-liverpool/119jce5g1wcpl15gi67hxl3q5t
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