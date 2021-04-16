Фирмину рассказал о проблемах с формой в нынешнем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину рассказал о проблемах с игровой формой, с которыми столкнулся в сезоне-2020/21.

«Этот сезон тяжелый для меня, однако у меня нет недостатка в мотивации. Я знаю, что сейчас нахожусь не в лучшей форме по сравнению с последними годами. Я всегда хочу помогать с голами и передачами, но в последнее время у меня не получается. Я не сдаюсь и пытаюсь сделать свою команду лучше, а также расти самостоятельно», — приводит Goal слова Фирмину.

В сезоне-2020/21 Фирмину провел 41 матч за «Ливерпуль», на его счету 6 голов и 7 результативных передач.