Дринкоутер вернется в «Челси»
17:05
Полузащитник Даниел Дринкуотер, выступавший на правах аренды за «Бернли», вернется в «Челси», которому принадлежат права на футболиста.
29-летний хавбек находился в аренде в «Бернли» с 8 августа 2019 года, cоглашение действует по 6 января текущего года. В сезоне-2019/20 он сыграл за «Бернли» лишь два матча.
В начале сентября он устроил драку в ночном клубе, из-за чего клуб задумался относительно их дальнейшего сотрудничества. «Челси» же не стал штрафовать футболиста.
SD confirms that Danny Drinkwater will go back to Chelsea. Story to follow— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 3, 2020
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