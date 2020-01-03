Дринкоутер вернется в «Челси»

Полузащитник Даниел Дринкуотер, выступавший на правах аренды за «Бернли», вернется в «Челси», которому принадлежат права на футболиста.

29-летний хавбек находился в аренде в «Бернли» с 8 августа 2019 года, cоглашение действует по 6 января текущего года. В сезоне-2019/20 он сыграл за «Бернли» лишь два матча.

В начале сентября он устроил драку в ночном клубе, из-за чего клуб задумался относительно их дальнейшего сотрудничества. «Челси» же не стал штрафовать футболиста.