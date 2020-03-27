Документальный фильм о «Тоттенхэме» выйдет по расписанию, несмотря на коронавирус

Работа над документальным фильмом о «Тоттенхэме» будет завершена по плану, даже если сезон не возобновится, утверждает Daily Mail. Картина, которую снимает компания Amazon, должна быть представлена в июле.

Съемки велись с начала этого сезона, однако в марте были приостановлены, а съемочная группа была отправлена на двухнедельный карантин из-за коронавируса?.