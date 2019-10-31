Дивок Ориги: «Это был еще один особенный вечер на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги после победы над «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка лиги признался, что считает этот вечер особенным. Команды забили по 5 голов, а победитель определился в серии пенальти.

— Это было невероятно, — цитирует BBC Ориги. — Это был еще один особенный вечер на «Энфилде». Нам это очень понравилось. Было много голов, должно быть, было очень интересно наблюдать за этой игрой со стороны. Думаю, что даже я пересмотрю эту встречу. Рад, что смог помочь команде. Мы просто хотели еще раз показать, что у нас невероятная команда.

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