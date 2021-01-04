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Динь близок к продлению контракта с «Эвертоном»

09:38
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Защитник «Эвертона» Люка Динь близок к продлению контракта с «Эвертоном», сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, переговоры «ирисок» с 27-летним французом по поводу нового соглашения близки к завершению. Клуб предложит футболисту долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Динь перешел в «Эвертон» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 француз провел 11 матчей в составе команды, на его счету 4 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

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