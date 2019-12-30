Дэвид Мойес: «Не оставлю другого выбора «Вест Хэму», как только предложить мне новый контракт»

Новый главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс объяснил, почему согласился возглавить клуб из Лондона.

— Они получили очень опытного тренера, — приводит слова Мойеса BBC. — Кажется, только у двух-трех человека статистика лучше, чем у меня. Вот, что я делаю, — побеждаю.

И я пришел в «Вест Хэм», чтобы команда начала побеждать и чтобы она оторвалась от зоны вылета.

С руководством клуба мы не обсуждали прошлое или будущее. У нас есть конкретная цель на этот сезон.

Признателен, что мне дали новый шанс. И теперь я не оставлю другого выбора, как только предложить мне новый контракт.

После 19 игр команда идет на 17-м месте в таблице АПЛ, в 1 очке от зоны вылета.