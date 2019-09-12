Де Брейне попросил Компани занять ему место в «Андерлехт»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признался, что готов в будущем присоединиться к «Андерлехту». В бельгийский клуб перешел экс-капитан «горожан» Венсан Компани.

— Надеюсь, карьера Компани в «Андерлехте» будет такой же фантастической, как и в «Сити», — цитирует The Sun де Брейне. — Я сказал ему, чтобы занял мне место в бельгийской команде через 1 год или 7 лет, когда закончу играть в Англии. Если он сделает это для меня, то мой следующий пункт назначения будет очевиден.