Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба «канониров».

33-летний бразилец восстановился от повреждения бедра и сможет вернуться на поле в матче чемпионата Англии против «Астон Виллы» 8 ноября.

В сезоне-2020/21 Луиз провел 8 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол.