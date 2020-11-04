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Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе «Арсенала»

17:31
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба «канониров».

33-летний бразилец восстановился от повреждения бедра и сможет вернуться на поле в матче чемпионата Англии против «Астон Виллы» 8 ноября.

В сезоне-2020/21 Луиз провел 8 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол.

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