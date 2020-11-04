Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе «Арсенала»
17:31
Защитник «Арсенала» Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба «канониров».
33-летний бразилец восстановился от повреждения бедра и сможет вернуться на поле в матче чемпионата Англии против «Астон Виллы» 8 ноября.
В сезоне-2020/21 Луиз провел 8 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол.
? We've got a positive update on @DavidLuiz4!— Arsenal (@Arsenal) November 4, 2020
? Read our full team news ahead of tomorrow's #UEL match