Давид Луиз считает, что "Челси" может побороться за любой титул

Защитник "Челси" Давид Луиз, уверен, что у его команды есть шанс побороться за любой трофей. В прошедшем сезоне "синие" стали победителями Лиги Европы. Сам футболист подписал с клубом новый двухлетний контракт.

- Новый контракт также многое значит для меня, - цитирует бразильца официальный сайт клуба. - Я рад быть здесь, я счастлив в клубе. Я люблю "Челси", и у меня все еще есть амбиции, как у молодого игрока. У меня есть возможность показать, что мой голод до побед остался тем же. Думаю, несколько месяцев назад никто не поверил бы, что "Челси" отыграет преимущество и финиширует в топ-3 чемпионата Англии. Мы сделали это, а также выиграли еврокубковый финал против "Арсенала". Если мы сохраним этот настрой, возьмем все позитивное из прошлого сезона и продолжим прогрессировать, то мы будем бороться за любой титул. Если ты не думаешь о победе во всех турнирах, ты не можешь играть в великом клубе.

32-летний Давид Луиз в прошлом сезоне провел 50 матчей за "Челси" и забил три мяча при двух голевых передачах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр