Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Давид Луиз покинет «Арсенал» по окончании сезона

18:46
Теги:

Защитник «Арсенала» Давид Луиз покинет лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Goal.

По информации источника, 34-летний бразилец сообщил о своем решении сегодня во время встречи с руководством «канониров». Игрок покинет команду на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Мяч бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано в ворота «Зенита» признан лучшим голом десятилетия в РПЛ
Видео: Почему Бузова Топалов и Макеева попали в больницу
Фадеев и Пригожин осудили Петрова за смех над трагедией в Казани
Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд