Давид Луиз покинет «Арсенал» по окончании сезона

Защитник «Арсенала» Давид Луиз покинет лондонский клуб по окончании сезона, сообщает Goal.

По информации источника, 34-летний бразилец сообщил о своем решении сегодня во время встречи с руководством «канониров». Игрок покинет команду на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2021 года.

David Luiz will leave Arsenal at the end of the season, Goal can confirm ? pic.twitter.com/ZvRETrl2rE — Goal (@goal) May 14, 2021

Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола.