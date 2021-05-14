Канте и Ковачич смогут помочь «Челси» в финале Кубка Англии против «Лестера»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитники Матео Ковачич и Н'Голо Канте смогут принять участие в финале Кубка Англии против «Лестера».

«Ковачич вернулся, это очень важно для нас. У Матео есть все, что нам нужно в центре поля. У него есть опыт, сила, скорость, он умеет обыгрывать соперников благодаря технике и физически крепок. В прошлом матче с «Арсеналом» у нас не было ни Ковачича, ни Канте, нам не хватало качества и энергии. Канте пропустил встречу с «канонирами» из-за того, что мы с медицинским штабом решили не нагружать его правый ахилл. У него была несерьезная травма, мы решили поберечь его. Теперь он тренируется, он выйдет в стартовом составе в финале и, скорее всего, проведет на поле весь матч», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.

Финал Кубка Англии «Челси» — «Лестер» состоится завтра, 15 мая. Начало встречи — в 19.15 (мск).