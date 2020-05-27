Давид Луиз может покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз может покинуть клуб из-за окончания контракта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у 33-летнего бразильца контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, хотя сообщалось, что его соглашение рассчитано до 2021-го. На данный момент переговоры игрока и клуба о продлении договора не ведутся.

В текущем сезоне Давид Луиз провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу, а также заработал четыре желтые и одну красную карточки.