Бывший полузащитник «Ливерпуля» Йосеф Бенаюн вспомнил о матче АПЛ с «Арсеналом» (4:4) в 2009 году. Главным героем той встречи стал нападающий «канониров» Андрей Аршавин. Он забил четыре гола.

— В том матче я и Фернандо Торрес забили по два мяча, — цитируют Бенаюна «Известия». — Это был невероятно сумасшедший матч. Потом через неделю мы с таким же счетом сыграли с «Челси» в Лиге чемпионов. Если говорить о матче с «Арсеналом», то мы контролировали ход встречи, но Аршавин вытворял что-то невероятное. Мне кажется, в тот вечер он всего четыре раза ударил по нашим воротам и забил четыре мяча. После таких матчей ты понимаешь, зачем играешь в футбол. Именно из-за этого мы и любим эту игру.

— Помните лицо Аршавина после четвертого забитого гола?

— Да, эта картинка потом была во всех новостях. Аршавин великолепный игрок, а в тот вечер у него получалось вообще все, что он задумывал. Рад, что позже удалось поиграть с ним в «Арсенале».

— Одноклубники Аршавина по «Арсеналу» рассказывали, что он был очень ленивым на тренировках.

— Андрей был игроком высокой квалификации. Одни футболисты любят работать на тренировках, другие немного ленятся. Но Аршавин был на очень высоком уровне.