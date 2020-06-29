«Четыре удара — четыре гола, что-то невероятное». Йосеф Бенаюн — о покере Аршавина «Ливерпулю»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Йосеф Бенаюн вспомнил о матче АПЛ с «Арсеналом» (4:4) в 2009 году. Главным героем той встречи стал нападающий «канониров» Андрей Аршавин. Он забил четыре гола.
— В том матче я и Фернандо Торрес забили по два мяча, — цитируют Бенаюна «Известия». — Это был невероятно сумасшедший матч. Потом через неделю мы с таким же счетом сыграли с «Челси» в Лиге чемпионов. Если говорить о матче с «Арсеналом», то мы контролировали ход встречи, но Аршавин вытворял что-то невероятное. Мне кажется, в тот вечер он всего четыре раза ударил по нашим воротам и забил четыре мяча. После таких матчей ты понимаешь, зачем играешь в футбол. Именно из-за этого мы и любим эту игру.
— Помните лицо Аршавина после четвертого забитого гола?
— Да, эта картинка потом была во всех новостях. Аршавин великолепный игрок, а в тот вечер у него получалось вообще все, что он задумывал. Рад, что позже удалось поиграть с ним в «Арсенале».
— Одноклубники Аршавина по «Арсеналу» рассказывали, что он был очень ленивым на тренировках.
— Андрей был игроком высокой квалификации. Одни футболисты любят работать на тренировках, другие немного ленятся. Но Аршавин был на очень высоком уровне.
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https://iz.ru/1028956/sevastian-terletckii/karpin-ochen-khotel-podpisat-menia-v-spartak