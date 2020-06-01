Чемпионшип возобновится 20 июня

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа. Рестарт сезона состоится 20 июня.

В сезоне осталось провести 108 матчей и традиционный плей-офф между 3-7 командами турнира. Встречи пройдут без болельщиков.

Сезон Чемпионшипа должен завершиться финалом плей-офф 30 июля 2020 года. В ходе обсуждений было разрешено использование пяти замен в оставшихся матчах, а также увеличить заявку с 18 до 20 игроков.

«Лидс» с 71 очком в активе возглавляет турнирную таблицу. «Вест Бромвич» (70) — второй. «Фулхэм» (64) — третий.