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Чемпионшип возобновится 20 июня

02:19

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа. Рестарт сезона состоится 20 июня.

В сезоне осталось провести 108 матчей и традиционный плей-офф между 3-7 командами турнира. Встречи пройдут без болельщиков.

Сезон Чемпионшипа должен завершиться финалом плей-офф 30 июля 2020 года. В ходе обсуждений было разрешено использование пяти замен в оставшихся матчах, а также увеличить заявку с 18 до 20 игроков.

«Лидс» с 71 очком в активе возглавляет турнирную таблицу. «Вест Бромвич» (70) — второй. «Фулхэм» (64) — третий.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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