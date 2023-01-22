«Челси» занял второе место в списке самых дорогих составов мира по версии Transfermarkt

«Челси» занял второе место в списке самых дорогих составов мира по версии Transfermarkt, обогнав «Баварию», «ПСЖ» и «Реал».

За зимнее и летнее трансферные окна «аристократы» потратили на игроков 460 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих составов на данный момент:

«Манчестер Сити» — 1,11 миллиардов евро «Челси» — 1,02 миллиардов евро «Бавария» — 944,7 миллионов евро «Ливерпуль» — 928 миллионов евро «ПСЖ» — 894,55 миллионов евро «Реал» — 849 миллионов евро «Арсенал» — 789 миллионов евро «Барселона» — 777 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» — 742,1 миллионов евро «Тоттенхэм» — 688,3 миллионов евро.

«Челси» занимает 10-е место турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.