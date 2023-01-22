Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:29

«Челси» занял второе место в списке самых дорогих составов мира по версии Transfermarkt

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Челси» занял второе место в списке самых дорогих составов мира по версии Transfermarkt, обогнав «Баварию», «ПСЖ» и «Реал».

За зимнее и летнее трансферные окна «аристократы» потратили на игроков 460 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих составов на данный момент:

  1. «Манчестер Сити» — 1,11 миллиардов евро
  2. «Челси» — 1,02 миллиардов евро
  3. «Бавария» — 944,7 миллионов евро
  4. «Ливерпуль» — 928 миллионов евро
  5. «ПСЖ» — 894,55 миллионов евро
  6. «Реал» — 849 миллионов евро
  7. «Арсенал» — 789 миллионов евро
  8. «Барселона» — 777 миллионов евро
  9. «Манчестер Юнайтед» — 742,1 миллионов евро
  10. «Тоттенхэм» — 688,3 миллионов евро.

«Челси» занимает 10-е место турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.

Источник: https://www.transfermarkt.com/vereins-statistik/wertvollstemannschaften/marktwertetop?kontinent_id=0&land_id=0&plus=1

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конте может покинуть «Тоттенхэм» летом. Он хочет вернуться в серию А
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 22
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости