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«Челси» включил 38-летнего Петра Чеха в заявку на сезон

21:09
Эдуар Менди и Петр Чех. Фото Twitter
Эдуар Менди и Петр Чех. Фото Twitter
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«Челси» включил в заявку на сезон вратаря Петра Чеха. Футболист входит в число 25 футболистов, заявленных в первой команде на официальном сайте Английской премьер-лиги.

38-летний Чех занимает в лондонском клубе должность технического советника и включен в состав в качестве так называемого «игрока без контракта» на случай проблем с вратарской позицией.

Чех защищал цвета «Челси» с 2004 по 2015 год, после чего провел четыре сезона в «Арсенале», а в прошлом году завершил карьеру.

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