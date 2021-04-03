Аспиликуэта назвал Ивановича настоящей легендой «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о Браниславе Ивановиче, который сегодня сыграет против бывшей команды в составе «Вест Бромвича».

«Бранислав Иванович – настоящая легенда «Челси», который в свое время выиграл с клубом все. Фанаты его очень любили.

С нетерпением жду борьбы, хоть мы и играем за разные команды. Уверен, если бы стадион был полон, мы бы услышали, как фанаты скандируют его имя», – цитирует слова Аспиликуэты журналист Низар Кинселла.

Azpilicueta on Ivanovic homecoming: "Welcome back to Branislav Ivanovic, a true Chelsea legend who won everything in his time here and who the fans absolutely loved. We look forward to seeing him, even if we are on opposite sides of the pitch." #CFC #CHEWBA — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 3, 2021

37-летний Иванович в составе «Челси» дважды становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12.

«Челси» к 28 минуте ведет 1:0 в матче 30-тура АПЛ против «Вест Бромвича». На 24 минуте Иванович вышел на замену вместо Дара О`Ши.