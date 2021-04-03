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Аспиликуэта назвал Ивановича настоящей легендой «Челси»

15:20
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о Браниславе Ивановиче, который сегодня сыграет против бывшей команды в составе «Вест Бромвича».

«Бранислав Иванович – настоящая легенда «Челси», который в свое время выиграл с клубом все. Фанаты его очень любили.

С нетерпением жду борьбы, хоть мы и играем за разные команды. Уверен, если бы стадион был полон, мы бы услышали, как фанаты скандируют его имя», – цитирует слова Аспиликуэты журналист Низар Кинселла.

37-летний Иванович в составе «Челси» дважды становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12.

«Челси» к 28 минуте ведет 1:0 в матче 30-тура АПЛ против «Вест Бромвича». На 24 минуте Иванович вышел на замену вместо Дара О`Ши.

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