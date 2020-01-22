«Челси» упустил победу над «Арсеналом», играя в большинстве

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпоината Англии (2:2). Полузащитник Жоржинью на 28-й минуте вывел «синих» вперед с пенальти, который был назначен после удаления Давида Луиза. После перерыва Габриэл Мартинелли сравнял счет.

В конце встречи Сесар Аспиликуэта вывел хозяев вперед, но через несколько минут Эктор Бельерин сравнял счет.

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24-й тур

«Челси» — «Арсенал» — 2:2 (1:0)

Голы: Жоржинью, 28 — с пенальти (1:0). Мартинелли, 63 (1:1). Аспиликуэта, 84 (2:1). Бельерин, 87 (2:2).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржинью, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Пепе (Холдинг, 81), Торрейра, Джака, Езил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1), Ляказетт.

Предупреждения: Эмерсон, 21. Кристенсен, 59. Гендузи, 76.

Удаление: Давид Луиз, 26.

Судья: Аттуэлл.

21 января. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».