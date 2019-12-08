«Челси» примет решение по Аке, оценив форму Рюдигера
11:35
Защитник «Борнмута» Натан Аке входит в сферу интересов «Челси». Однако прежде лондонский клуб хочет оценить форму Антонио Рюдигера, который восстановился после травмы, сообщает The Telegraph.
Возвращение 24-летнего голландца на «Стэмфорд Бридж» зависит от формы и состояния здоровья Рюдигера. В этом сезоне за основную команду «синих» защитник провел только 45 минут, пропустив большую часть матчей из-за травмы.
Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов продлить с ним контракт. Действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 2022 года.
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