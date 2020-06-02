«Челси» предложил увеличить заявку для запасных в АПЛ

«Челси» предложил увеличить заявку для запасных в матчах АПЛ. Таким образом, тренеры смогут выбирать из девяти кандидатов для замены игрока, а не из семи, сообщает The Telegraph.

Основной аргумент лондонского клуба — высокая травмотичность после длительной паузы на карантин.

В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций разрешил делать по пять замен за матч.

Подобной практикой уже пользуются в чемпионате Германии. Правило действует на футбольные турниры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.