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«Челси» предложил увеличить заявку для запасных в АПЛ

13:18
В «Челси» предлагают увеличить заявку на матчи. Фото Reuters
В «Челси» предлагают увеличить заявку на матчи. Фото Reuters
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«Челси» предложил увеличить заявку для запасных в матчах АПЛ. Таким образом, тренеры смогут выбирать из девяти кандидатов для замены игрока, а не из семи, сообщает The Telegraph.

Основной аргумент лондонского клуба — высокая травмотичность после длительной паузы на карантин.

В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций разрешил делать по пять замен за матч.

Подобной практикой уже пользуются в чемпионате Германии. Правило действует на футбольные турниры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

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