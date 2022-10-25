«Челси» предложил 65 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена

«Челси» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб сделал первое предложение в размере 65 миллионов евро. Итальянская стороны пока взяла время на размышление.

Контракт 23-летнего нигерийца с клубом из Неаполя рассчитан до 2025 года.

В этом сезон Осимхен провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.