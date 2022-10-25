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Сегодня, 22:05

«Челси» предложил 65 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб сделал первое предложение в размере 65 миллионов евро. Итальянская стороны пока взяла время на размышление.

Контракт 23-летнего нигерийца с клубом из Неаполя рассчитан до 2025 года.

В этом сезон Осимхен провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 2
Реал 0
1-й тайм

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Челси
0
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Поттер стал первым английским тренером за 116 лет, которому удалось обойтись без поражений в первых 9 матчах с «Челси»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 00:00
Ливерпуль – Лидс
 - : -
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:30
МЮ – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 9 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 11 1 1
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