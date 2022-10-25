«Челси» предложил 65 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена
«Челси» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Daily Mail.
Лондонский клуб сделал первое предложение в размере 65 миллионов евро. Итальянская стороны пока взяла время на размышление.
Контракт 23-летнего нигерийца с клубом из Неаполя рассчитан до 2025 года.
В этом сезон Осимхен провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
11
|Вест Хэм
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|
12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
13
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10-25
|13
|
14
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
17
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|00:00
|
Ливерпуль – Лидс
|- : -
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|- : -
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|30.10
|19:30
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|11
|1
|1
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