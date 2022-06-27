«Челси» попытается перехватить Ришарлисона у «Тоттенхэма»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон находится в сфере интересов «Челси». «Синие» постараются перехватить 25-летнего бразильца у другого клуба из Лондона — «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро.

На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.