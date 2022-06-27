«Арсенал» улучшил предложение по Лисандро Мартинесу

«Арсенал» улучшил предложение по покупке защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса. Английский клуб готов отдать за футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Чемпионы эредивизии уже отклонили одно предложение лондонского клуба и сейчас рассматривают второе, которого, как надеются в «Арсенале», будет достаточно.

Действующий контракт 24-летнего аргентинского защитника рассчитан до 2025 года. В соглашении нет пункта о выкупе прав на игрока.

В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.