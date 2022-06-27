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Сегодня, 22:05

«Арсенал» улучшил предложение по Лисандро Мартинесу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» улучшил предложение по покупке защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса. Английский клуб готов отдать за футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Чемпионы эредивизии уже отклонили одно предложение лондонского клуба и сейчас рассматривают второе, которого, как надеются в «Арсенале», будет достаточно.

Действующий контракт 24-летнего аргентинского защитника рассчитан до 2025 года. В соглашении нет пункта о выкупе прав на игрока.

В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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