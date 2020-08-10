«Челси» подтвердил уход Педро

«Челси» объявил об уходе испанского полузащитника Педро Родригеса, сообщает официальный сайт клуба. 32-летний хавбек покинул команду на правах свободного агента.

Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» за 20 миллионов евро. За пять сезонов испанец провел во всех турнирах 206 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач

Вместе с «Челси» Педро Родригес стал победителем Лиги Европы, чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. По данным СМИ, следующим клубом испанца может стать итальянская «Рома».