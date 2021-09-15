«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой
07:37
«Челси» намерен продлить контракт с защитником Сезаром Аспиликуэтой, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «синие» готовы предложить 32-летнему испанцу соглашение сроком до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
#Chelsea are ready to extend C?sar #Azpilicueta's contract until 2023 with option for another season. #transfers #CFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 15, 2021
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года, нынешний контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.
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