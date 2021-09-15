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«Челси» планирует продлить контракт с Аспиликуэтой

07:37
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«Челси» намерен продлить контракт с защитником Сезаром Аспиликуэтой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «синие» готовы предложить 32-летнему испанцу соглашение сроком до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года, нынешний контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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