Брат Погба сообщил, что футболист еще не определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
10:27
Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба сообщил, что футболист еще не определился со своим будущим в английском клубе.
«Решение за Полем. Сейчас он чувствует себя хорошо в «МЮ», особенно в этом сезоне. Посмотрим. Мы узнаем, когда наступит время принять решение», — приводит Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito слова Матиаса Погба.
В сезоне-2021/22 Поль Погба провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 результативных передач. Нынешний контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9988933/Paul-Pogba-NOT-decided-stay-Man-United-claims-brother-Mathias.html
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