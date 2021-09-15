Брат Погба сообщил, что футболист еще не определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба сообщил, что футболист еще не определился со своим будущим в английском клубе.

«Решение за Полем. Сейчас он чувствует себя хорошо в «МЮ», особенно в этом сезоне. Посмотрим. Мы узнаем, когда наступит время принять решение», — приводит Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito слова Матиаса Погба.

В сезоне-2021/22 Поль Погба провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 7 результативных передач. Нынешний контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца сезона-2021/22.