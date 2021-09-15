Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум рассказал, что хотел остаться в «Ливерпуле», но клуб не захотел сохранить футболиста.

«Несколько месяцев назад я хотел остаться в «Ливерпуле», но, если не вдаваться в детали, я не почувствовал, что клуб хочет сохранить меня. В таком случае нужно двигаться вперед. У меня появился вариант с «Барселоной», я был рад, потому что, как многие футболисты из Нидерландов, мечтал выступать за этот клуб, хотя моим кумиром и был Зинедин Зидан. Мне хотелось перейти в «Барселону», но переговоры затянулись, а потом я получил предложение от «ПСЖ». Клуб показал, что хочет заполучить меня, я понял, что наступило время попробовать себя где-то еще», — приводит Get French Football News со ссылкой на L'Equipe слова Вейналдума.

Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2021 год. В июле 2021 года 30-летний нидерландец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.