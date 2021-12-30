«Челси» объявил об убытках в размере 145,6 миллиона фунтов

«Челси» отчитался об убытках в размере 145,6 миллиона фунтов после уплаты налогов за финансовый год, который закончился 30 июня 2021 года, сообщает BBC.

По информации источника, оборот «Челси» вырос с 387,8 миллиона фунтов до 416,8 миллиона благодаря увеличению доходов от телетрансляций.

Среди основных причин убытка лондонского клуба назвали проведение игр без зрителей из-за коронавируса и снижение прибыли от продажи футболистов.

«Аристократы» продолжают получать финансовую поддержку от Fordstam Limited, компании, принадлежащей владельцу клуба Роману Абрамовичу. В отчетности подтверждается, что синие должны более 1 миллиарда фунтов «связанным компаниям».

С 30 июня лондонцы приобрели трех футболистов на общую сумму 109,7 миллиона фунтов: форварда Ромелу Лукаку, голкипера Маркуса Беттинелли и хавбека Сауля Ньигеса.

За тот же период они продали 13 футболистов на общую сумму 103,7 миллиона фунтов. При этом «Челси» может получить еще до 16,4 миллиона в виде бонусов.