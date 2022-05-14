«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на финал Кубка Англии

«Челси» и «Ливерпуль» объявили составы команд на финал Кубка Англии.

«Челси»: Менди, Чалоба, Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Лукаку, Пулишич.

Запасные: Кепа, Аспиликуэта, Сарр, Канте, Лофтус-Чик, Сауль, Баркли, Вернер, Зиех.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиагу, Кейта, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Гомес, Матип, Цимикас, Милнер, Джонс, Фирмину, Жота, Ориги.

Финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 14 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 18.45 (мск).