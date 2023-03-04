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Сегодня, 19:58

«Челси» одержал победу над «Лидсом» и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из пяти матчей

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Челси».
Фото Reuters

«Челси» дома обыграл «Лидс» в матче 26-го тура АПЛ — 1:0.

В составе лондонского клуба отличился Уэсли Фофана.

«Лидс» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка за 25 матчей.

«Челси» находится на 10-й строчке с 34 очками за 25 игр.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Лидс

«Астон Вилла» дома переиграла «Кристал Пэлас» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Пэлас» Йоаким Андерсен в свои ворота.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Кристал Пэлас

«Брайтон» дома разгромил «Вест Хэм» — 4:0. Забитыми голами отличились Алексис Макаллистер, Йоэл Велтман, Каору Митома и Данни Уэлбэк.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:0
Вест Хэм Юнайтед

«Вулверхэмптон» в концовке матча вырвал победу у «Тоттенхэма» — 1:0. Автором забитого гола на 82-й минуте стал Адама Траоре.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
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АПЛ: «Челси» — «Лидс», «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» и другие матчи 26-го тура

«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» благодаря голу Нелсона на 90+8-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 - : -
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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