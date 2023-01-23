«Челси» готов предложить «Брайтону» 74 миллиона евро за Касейдо

«Челси» готов побороться с «Брайтоном» за полузащитника Мойсеса Кайседо, пишут английские СМИ.

По данным источника, лондонцы готовы купить игрока за 74 миллиона евро. Ранее «Челси» предложил «Брайтону» 64 миллиона евро за трансфер, но получил отказ.

В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Претендентами на Кайседо считаются также «Ливерпуль» и «Ньюкасл», чей спортивный директор Дэн Эшуорт пригласил Мойсеса в «Брайтон» два года назад.