Рой Кин: «Арсенал» заслуженно победил «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает о победе «Арсенала» (2:3) над «красными дьяволами» в матче чемпионата Англии.

«Арсенал» заслуженно победит, хотя «Манчестер Юнайтед» оказывал на них очень серьезное давление во втором тайме. Я считаю, что лондонцы заслуженно лидируют в премьер-лиге", — цитирует Кина Daily Mail.

После 19 матчей «Арсенал» набрал 50 очков и занимает первое место в таблице. Лондонцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 5 баллов.