Нападающий «Уигана» Джо Гелхардт может перейти в один из ведущих английских клубов, сообщает Daily Star.

«Челси» сделал 17-летнего форварда своей главной трансферной целью зимнего трансферного окна. Также за Гелхардтом следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне чемпионшипа Гелхардт в составе «Уигана» провел 6 матчей и забил 1 мяч.

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