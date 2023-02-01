«Челси» договорился с «Саутгемптоном» о покупке лидера юношеской сборной Англии

«Челси» договорился о трансфере 17-летнего нападающего «Саутгемптона» Джимми-Джея Моргана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 6 миллионов фунтов стерлингов без учета бонусов.

Отметим, что Морган ранее пробовал свои силы в академии «Челси», но потом оказался в системе «Саутгемптона».

Джимми-Джей Морган считается лидером юношеской сборной Англии (U17), в составе которой за 7 матчей забил 6 голов.