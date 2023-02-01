Источник: Полузащитник «Челси» Зиеш готов был заплатить собственные деньги, чтобы перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш был готов заплатить собственные деньги для перехода в «ПСЖ» в последний день трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По информации источника, марокканский футболист все еще находится в Париже и крайне зол на руководство «Челси» за сорванный трансфер.

Ожидалось, что Зиеш завершит переход в «ПСЖ» в последний день трансферного окна. Но «Челси» предоставил неправильные документы и сделка по футболисту не была завершена вовремя. Также появились сообщения о том, что «синие» трижды отправляли неправильные документы в Париж.

Позже в «ПСЖ» заявили, что больше не собираются вести дела с «Челси» из-за срыва трансфера Зиеша.

Действующее соглашение 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах за «аристократов» и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.