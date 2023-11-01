«Челси» и «Блэкберн» проведут матч 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября, в среду.

Игра пройдет на стадионе Stamford Bridge в Лондоне, Англия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Челси» — «Блэкберн» можно будет в соцсети ВКонтакте.